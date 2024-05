Les parties prenantes RED/EDE et compromis historique s’abstiennent de designer un premier ministre

​

​

Les parties prenantes RED/EDE et compromis historique qui ont des représentants au CPT s’abstiennent de designer un premier ministre

Alors que le processus de désignation du premier ministre est enclenché avec l’annonce de réception des dossiers de candidatures du 13 au 17 mai, parties prenantes RED/EDE et compromis historique ont annoncé qu’ils ne désigneront pas de premier ministre pour diriger le pays aux côtés du conseil présidentiel.

Ces parties prenantes à l’accord du 3 avril portant création du conseil président présidentielle de transition, ont fait savoir qu’ils ont pris cette décision dans le but de ne pas fragiliser le fonctionnement du conseil parce qu’ils ont déjà leur représentant à son sein dans ce contexte particulier et complexe. Ils ont laissé atteindre, au contraire, qu’ils vont soutenir un candidat qui répondent aux défis du moment et facilitent la réussite de cette transition pour un retour à la normalité institutionnelle et constitutionnelle.

Les partis et regroupements politiques Plateforme Résistance Démocratique (RED), les Engagés pour le Développement (EDE) et Compromis historique ; Pitit Dessalinnes ; Accord du 21 décembre ; Collectif 30 janvier, Accord Montana, Fanmi Lavalas et le secteur privé ont leur représentant avec droit de vote au conseil.

À lire aussi :

15 mai 1874 : Nissage Saget remet le pouvoir à la fin de son mandat