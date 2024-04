​

Ligue des champions féminine : Melchie Dumornay élimine le PSG et permet à Lyon d’affronter le FC Barcelone en finale

Dans un affrontement électrisant, l’équipe de football féminin de l’Olympique Lyonnais, où évolue l’attaquante haïtienne Melchie Daelle Dumornay, a assuré, ce dimanche 28 avril 2024, sa place en finale de la Ligue des champions en battant le Paris Saint-Germain dans un duel aller-retour (5-3).

La route vers la finale était semée d’embûches, mais Lyon a su faire preuve de détermination et de talent pour surmonter tous les obstacles sur son chemin, avec notamment une superbe performance de Melchie qui a délivré deux passes décisives et marqué deux buts dans cette série.

La confrontation entre Lyon et le PSG a été un duel très attendu en France et chez les fans haïtiens qui soutiennent sans relâche la grenadière Melchie Dumornay, surnommée Corventina. Cette rencontre a mis en vedette deux des meilleures équipes du championnat féminin français. Le match aller a offert un spectacle captivant aux fans de football, avec une remontée spectaculaire de l’équipe lyonnaise, qui a battu les Parisiens 3-2 après avoir été menée 2-0 pendant environ 80 minutes.

Au match retour de ce dimanche, les deux équipes ont livré une bataille intense, démontrant un niveau de jeu exceptionnel et une passion indéniable pour le sport. Lyon a rapidement pris les devants à la troisième minute grâce à des performances remarquables de la footballeuse haïtienne Melchie Dumornay, qui a su exploiter les failles dans la défense adverse pour délivrer une passe décisive et marquer le but de la victoire en deuxième période, permettant à son équipe de remporter le match 1-2.

L’attaque incisive de l’équipe, combinée à une défense solide, a donné du fil à retordre au PSG tout au long du match. Malgré les efforts acharnés de leurs adversaires, qui ont égalisé en fin de deuxième période, les joueuses de Lyon ont maintenu leur avance et ont finalement scellé leur victoire avec brio.

La victoire des Fenottes les propulse maintenant vers la grande finale de la Ligue des champions féminine, où elles affronteront le redoutable FC Barcelone, qui a éliminé Chelsea en demi-finale. Cette rencontre promet d’être un affrontement épique entre deux géants du football européen féminin. Lyon devra puiser dans toute sa force et son expérience pour relever ce défi de taille et espérer remporter le prestigieux titre de championnes d’Europe pour la neuvième fois.

Pour rappel, Lyon est le club le plus titré de la Ligue des champions féminine, avec huit titres, dont cinq consécutivement remportés en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Le FC Barcelone est le champion en titre et a déjà perdu une finale en 2022 face à l’Olympique Lyonnais. L’équipe du FC Barcelone compte deux titres pour quatre finales disputées.

La Ligue des champions féminine de l’UEFA (parfois appelée officieusement Ligue des championnes) est l’un des tournois de football féminin européen les plus importants du continent, avec l’Euro. Elle a été créée par l’UEFA en 2001 sous la dénomination de Coupe féminine de l’UEFA, avant de prendre son nom actuel en 2009.

