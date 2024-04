L’OEA vote une résolution saluant la mise en place du CP, et appelle à soutenir les forces de sécurité en Haïti

​

​

L’OEA vote une résolution sur la transition en Haïti intitulée « Support pour une transition démocratique en Haïti ».

L’Organisation des Etats américains a voté une résolution intitulée « Support pour une transition démocratique en Haïti ». Le texte encourage entre autres les États membres et les observateurs permanents à envisager de fournir, au mieux de leurs capacités, conformément à la législation nationale et au droit international applicables, et en attendant la mise en place de la MMS, un soutien immédiat et adéquat aux forces de sécurité d’Haïti pour instaurer des conditions de paix et de stabilité en démantelant les gangs et en permettant l’acheminement, de toute urgence, d’une aide humanitaire massive, le cas échéant.

L’OEA appelle toutes les parties prenantes à respecter les conditions établies dans la Déclaration de résultats du 11 mars 2024 et à travailler de concert pour en réaliser les objectifs et ainsi rétablir la sécurité, l’État de droit et la démocratie pour le bien-être de tous les Haïtiens. La résolution salue la décision de mettre en place un conseil présidentiel de transition composé de représentants de divers groupes politiques, de la société civile et du secteur privé, chargé de superviser le processus de transition, d’assurer la continuité de la gouvernance et de collaborer avec les partenaires internationaux.

Lors de son intervention, l’ambassadeur Gandy Thomas, représentant permanent a.i d’Haïti à l’OEA a fait savoir que le vote de la Résolution intitulée « Support pour une transition démocratique en Haïti » est une initiative opportune de notre organisation hémisphérique, dans la recherche d’une issue viable à la grave crise pluridimensionnelle qui ne cesse de tirer Haïti dans l’abîme depuis trop longtemps.

Il rappelle que le pays vit présentement une situation de terreur inqualifiable, sans précédent, entretenue par une fédération de gangs armés, réunis sous la dénomination « Vivre Ensemble ». Le pays fait encore face à une situation catastrophique, causée par les exactions et la violence démesurée des gangs : pillages, assassinats, exécutions sommaires, massacres, incendies, occupations des commissariats, rapts sur rançons, viols, déplacés internes par milliers.

«L’adoption de cette résolution, est un signal important de notre organisation, sur la nécessité de contribuer au rétablissement de la normalité dans le pays, pour une transition démocratique durable. Il s’agira également de mettre fin à cette grave crise qui représente une menace pour la paix et la sécurité dans la région», a-t-il déclaré.

Toujours selon l’ambassadeur Gandy Thomas, le rétablissement de la sécurité demeure la plus grande priorité. Le déploiement de la Mission Multilatérale d’Appui à la Sécurité (MMAS), autorisée par la Résolution 2699 de l’ONU, est ardemment recommandé, pour permettre aux autorités haïtiennes et à la Police Nationale d’Haïti (PNH) de pacifier le pays et de rétablir les institutions démocratiques.

Cette résolution a été également saluée par l’ambassadeur Franck Mora qui avance que les États-Unis, en tant que président par intérim du groupe de travail sur Haïti de l’OEA, se félicitent de la résolution adoptée aujourd’hui sur Haïti, qui répond au besoin urgent d’une transition démocratique dans un contexte d’escalade de la violence et de l’instabilité. En mettant l’accent sur la démocratie, les droits de l’homme et la stabilité, la résolution reflète l’engagement commun de l’OEA à soutenir le voyage d’Haïti vers la paix et la prospérité.

