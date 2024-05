Musique : “2 Pye n nan Dlo”, le cri de détresse de Mic-O pour Haïti

​

Une chanson poignante pour la célébration du drapeau haïtien

Le 18 mai dernier, jour de célébration du drapeau haïtien, Mic-O, de son vrai nom Clervois Michel, a dévoilé sa dernière création musicale intitulée “2 Pye n nan Dlo”. Cette chanson poignante est bien plus qu’une simple œuvre artistique ; elle est une fenêtre ouverte sur les souffrances et les espoirs de tout un peuple. À travers des paroles empreintes de réalisme et de compassion, l’artiste expose les douleurs et les défis auxquels Haïti est confrontée.

Un cri du cœur face à la misère

“2 Pye n nan Dlo” résonne comme un cri du cœur face à la misère et à la violence omniprésente en Haïti. Le chanteur aborde sans détours les situations chaotiques qui plongent le pays dans le désarroi : pauvreté, conflits sanglants, et désespoir quotidien. La chanson évoque une nation en détresse, où le peuple se trouve, selon les mots de l’artiste, “dans le pétrin”. Cette expression imagée illustre parfaitement l’état de crise et de désillusion qui pèse sur les Haïtiens.

Un message d’espoir

Malgré le tableau sombre qu’il dresse, Mic-O ne cède pas au fatalisme. “2 Pye n nan Dlo” est également porteur d’un message d’espoir. Le chanteur, profondément attaché à sa patrie, exprime sa volonté de voir émerger une Haïti meilleure. Cet espoir, il le puise dans ses racines et sa foi. Issu d’une famille chrétienne, il croit en un avenir où la résilience et la solidarité du peuple haïtien pourront triompher des épreuves actuelles.

Une démarche artistique engagée

“2 Pye n nan Dlo” s’inscrit dans une démarche artistique engagée. Mic-O utilise son art pour sensibiliser et mobiliser, offrant à ses auditeurs non seulement une mélodie, mais aussi une réflexion sur la réalité haïtienne. Sa musique devient un moyen de lutte et de résilience, un appel à la prise de conscience collective et à l’action pour un avenir meilleur.

Un artiste aux multiples talents

Né aux Gonaïves, Clervois Michel est un artiste aux multiples talents. Avant de se consacrer pleinement à la musique, il a exercé la profession d’avocat au barreau de St-Marc. Traducteur de langues, Mic-O est aussi chanteur, compositeur et acteur de cinéma. Sa formation dans divers domaines de l’art, notamment en technique d’écriture musicale, enrichit son approche artistique et lui permet de créer des œuvres profondément émouvantes et authentiques.

