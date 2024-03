Non, Dani Alves ne s’est pas suicidé en prison

​

“Dani Alves ne s’est pas suicidé”, son frère Ney Alves dément les fausses informations.

Le samedi 9 mars, une rumeur partie d’un compte parodique brésilien s’est propagée sur les réseaux , laissant croire que l’ancien footballeur du FC Barcelone, Dani Alves, s’est suicidé en prison.

Son frère, Ney Alves, a formellement démenti ces rumeurs parties d’un message sur X publié par un certain “Paulo Albuquerque”Sur sa page on pouvait lire ceci :« L’information qui m’est parvenue fait état d’un suicide de Daniel Alves en prison ».

Un simple tweet d’un internaute brésilien vu plus de 5 millions de fois sur X ces dernières heures a conduit plusieurs médias et comptes anonymes à reprendre l’information sans s’interroger sur sa véracité.Habitué des tweets satiriques, Paulo a d’ailleurs pris peur devant la portée de sa dernière blague et a tenté de s’en dépêtrer de manière tarabiscotée : « Les gars, pour l’amour de Dieu, pourquoi tant de répercussion ? Je fais référence à mon cousin Danielzinho de Nova Iguaçu qui manquait à l’appel, mais on l’a déjà retrouvé vivant ».

“Mais à quel point est-ce cruel ? Mon père a plus de 70 ans. Ma mère a plus de 60 ans. Vous n’avez pas de famille, n’est-ce pas ? Ces pages qui continuent à répandre ces choses. Que Dieu ait pitié de vous”, a déclaré Ney Alves dans des propos rapportés par la Republica.

Par ailleurs, l’attaché de presse du footballeur brésilien a également démenti cette information. “L’information a été diffusée sur Twitter par le profil de Paulo Albuquerque, de Rio de Janeiro. Sans aucun fondement. Pas de véracité. J’ai parlé à l’avocate et elle devrait poursuivre cette personne”, a-t-il dit auprès des journalistes d’Itatiaia, une radio brésilienne.

À titre de rappel, Dani Alves a été condamné le 22 février dernier par un tribunal de Barcelone, en Espagne, à quatre ans et demi de prison pour viol. Il devrait verser 150 000 euros à la victime, montant qui aurait été payé par Neymar, d’après les journaux Le Figaro et Ouest France .

