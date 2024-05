Quand le printemps nous offre la philatélie haïtienne

​

Nous le savons bien, au printemps, la nuit laisse un peu plus de place au jour. Dubicart Gallery entend faire profiter aux artistes peintres de ce soleil radieux qui se couche plus tard en mettant en lumière leurs créations qui ont été déjà sélectionnées. Elles font ensuite l’objet d’émissions de timbres postaux que des collectionneurs et des philatélistes amateurs d’Haïti et d’ailleurs continuent à garder précieusement.

Le printemps de la philatélie est l’occasion pour l’équipe de Dubicart Gallery de vous faire revivre des évènements oubliés et pourtant importants de notre parcours de peuple. Des timbres postaux emblématiques qui, produits à partir des œuvres d’art d’illustres artistes peintres, complètent une série de collections de timbres haïtiens exposant le patrimoine haïtien à travers ses édifices historiques, son syncrétisme religieux, son origine ancestrale, sa joie de vivre et sans oublier le mode de vie de la population haïtienne.

Les peintures reprises par les timbres sont inspirées de nos mœurs et nos coutumes, des scènes de genre, le monde rural haïtien, les cérémonies vaudouesques, les scènes de marché et certaines réalités de la quotidienneté des Haïtiens.

Dans les années 1980, plus précisément en 1981, des tableaux de Michèle Manuel, Hector Hyppolite, Pétion Savain, Grégoire Etienne et bien d’autres ont fait l’objet de timbres postaux haïtiens. Il faut souligner également la contribution du peintre Castera Bazile, en 1971, avec ses nombreuses toiles témoignant la richesse de la culture haïtienne.

Le printemps de la philatélie est un évènement qui vise à présenter au public une page importante un peu négligée de l’histoire de la culture haïtienne en lui offrant l’opportunité de lier connaissance avec des œuvres d’art d’une valeur inestimable. Le public aura l’occasion de découvrir ou redécouvrir – dans les journaux et sur les différentes plateformes (réseaux sociaux) de Dubicart Gallery – une magnifique collection de timbres et toute l’histoire qui se cache derrière elle.

Pour rappel, Dubicart Gallery avait organisé au cours du mois de juillet 2023 le concours de peintures philatéliques dénommé “ Philatélie en couleurs “ – destiné aux portraitistes, peintres, dessinateurs amateurs et professionnels tant en Haïti qu’à l’étranger – qui visait à promouvoir la Philatélie haïtienne en offrant l’opportunité au public de revoir en peintures des timbres haïtiens. Il s’agissait pour les participants à ce concours de reproduire des timbres en tableaux.

