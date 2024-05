Rencontre officielle entre l’ambassadeur d’Haïti à Taïwan et le nouveau président taïwanais

​

Rencontre officielle entre Roudy Stanley Penn et le président taiwanais LAI CHING-TE

L’Ambassadeur d’Haïti en République de Chine (Taïwan), Roudy Stanley Penn, exprime son honneur de rencontrer le Président Lai Ching-te et le félicite chaleureusement pour son accession à la présidence. Il souligne l’importance des relations amicales et coopératives entre Haïti et Taïwan, établies depuis 1956, basées sur des valeurs communes de progrès, d’État de droit et de développement durable.

Lors de sa rencontre avec l’Ambassadeur d’Haïti à Taïwan, Roudy Stanley Penn, le président Lai Ching-te a souligné les relations de coopération croissantes entre Taïwan et Haïti dans divers domaines tels que l’agriculture, les infrastructures, la santé publique et l’éducation.

Le président a exprimé l’espoir que cette coopération devienne encore plus étroite et amicale à l’avenir, générant davantage de bénéfices pour les deux peuples. Il a félicité Haïti pour la formation du “Conseil présidentiel de transition”, symbole d’un retour à l’ordre constitutionnel, et a remercié l’ambassadeur pour sa contribution aux échanges bilatéraux. Le président a également apprécié le soutien international d’Haïti envers Taïwan.

Par ailleurs, L’ambassadeur exprime la satisfaction d’Haïti concernant les liens de solidarité traditionnels et réitère l’engagement d’Haïti à approfondir cette relation bilatérale. Il évoque la coopération fructueuse dans divers domaines, notamment l’agriculture, l’énergie, la science, la technologie et la culture, qui ont apporté des bénéfices tangibles aux deux nations.

L’ambassadeur se dit prêt à poursuivre et à renforcer cette coopération avec l’administration actuelle, en mettant en avant l’importance des secteurs comme les technologies de l’information, l’énergie renouvelable, la gestion des catastrophes naturelles et le développement durable pour le futur développement d’Haïti.

Il exprime également la gratitude d’Haïti pour le soutien constant de Taïwan, particulièrement pendant les moments difficiles des trois dernières années, soulignant l’aide humanitaire et la solidarité précieuses de Taïwan. Il réitère l’engagement d’Haïti à travailler conjointement avec Taïwan pour un avenir meilleur et se réjouit à l’idée de discuter des priorités et projets futurs de coopération, souhaitant succès et prospérité au peuple taïwanais.

Lors de cette rencontre, l’ambassadeur Roudy Stanley Penn a offert deux cadeaux au nouveau président taïwanais. L’un de ces cadeaux était le livre “Jean Jacques Dessalines, Itinéraire d’un révolutionnaire” de Berthony Dupont. En remettant cet ouvrage, il a invité le président à s’immerger dans l’histoire de Dessalines, un symbole profond de la liberté.

