SEFANM salue la nomination de Garry Conille comme Premier ministre et exige le quota de 30 % de femmes

SEFANM salue la nomination de Garry Conille comme Premier ministre de la transition et exige le quota de 30 % de femmes dans le prochain gouvernement

Le “Sektè Fanm Ayisyèn” (SEFANM) dans une note signée par sa coordonnatrice Edwin Blaise dit accueillir chaleureusement la nomination du Dr. Garry Conille au poste de Premier ministre de la transition en Haïti. Reconnaissant les défis énormes auxquels il sera confronté, SEFANM exprime son espoir que ce nouveau leadership abordera les crises actuelles avec une attention particulière aux femmes, qui en sont les premières victimes. SEFANM rappelle la nécessité de respecter le quota constitutionnel de 30 % de femmes dans le prochain gouvernement, en conformité avec les engagements internationaux.

En effet, l’organisation milite également pour que 30 % des postes soient réservés aux jeunes, garantissant ainsi une représentation équitable et favorisant leur participation à la gouvernance du pays.

L’inclusion des femmes et des jeunes est, selon SEFANM, un élément crucial pour la reconstruction et le développement durable d’Haïti. Dr. Conille a maintenant l’occasion de prouver son engagement envers l’égalité de genre et la valorisation des jeunes talents haïtiens, a souligné la structure.

SEFANM se dit prête à collaborer avec le nouveau gouvernement pour atteindre ces objectifs et s’assurer que les droits des femmes et des jeunes soient protégés et promus. L’organisation reste vigilante et déterminée à poursuivre son combat pour une Haïti plus juste et inclusive.

Sektè Fanm Ayisyèn (SEFANM) est un réseau regroupant plusieurs centaines d’organisations de femmes à travers Haïti. Cette force collective travaille à promouvoir les droits des femmes et des jeunes filles haïtiennes, et milite pour leur inclusion et participation pleine et entière à la vie sociale, économique et politique du pays.

