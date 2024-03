Sommet international de l’innovation au Japon: l’haïtien IIgentche Appolon sélectionné parmi les 100 meilleurs jeunes du monde

​

IIgentche Appolon fait partie d’un groupe de 100 jeunes du monde entier sélectionnés pour participer au sommet international de l’innovation au Japon.

L’haïtien IIgentche Appolon est sélectionné parmi un groupe de 100 jeunes issus de différents pays qui ont l’opportunité de participer à la deuxième édition du Sommet international japonais sur l’innovation des jeunes qui se tiendra à Tokyo, la capitale du Japon du 17 au 19 avril 2024. Cette activité sert de plate-forme permettant aux jeunes leaders de se connecter avec des conférenciers internationaux, notamment des experts des objectifs mondiaux, des éducateurs et des acteurs du changement, tous unis par la mission des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). Lors d’une interview accordée à Juno7, le jeune compatriote a exprimé sa satisfaction.

“Engagé activement dans ma communauté, soucieux de faire rayonner mes expériences culturelles et d’appuyer son développement, j’ai le grand désir de tisser des liens avec des asiatiques et autres dans la région asiatique-pacifique tout en respectant la diversité culturelle. Je m’investis pleinement dans chaque mission confiée dans le respect des directives. Persuadé que mon pays Haïti est pour le moment, dans une situation très critique, je vous promets, mes chers compatriots haïtiens de partout, de prouver amplement, à travers, ma prise de parole et l’exposition de mes projets pour ma communauté, ma capacité comme jeune leader et d’ailleurs innovateur social, car le pays (Haïti) a grand besoin de support d’horizons divers”, a déclaré IIgentche Appolon.

Le jeune compatriote se sent fier de participer à ce sommet, a-t-il dit. “En fait, comme haïtien et très conscient que les haïtiens souffrent actuellement à cause de la situation socio-politique et économique du pays, mais c’est avec un sentiment de fierté et patriotique que je vais participer à ce sommet car les thèmes qui ont été choisis pour cette édition sont d’une actualité brûlante et tous sont pertinents, ce qui a attiré toute mon attention et suscité mon intérêt pour cette formation de haut niveau sur le leadership, l’innovation sociale et le développement durable.”

Après avoir été Lauréat du concours international de Doctorat à travers le programme de Formation des Professeurs de l’Enseignement Supérieur pour l’Amérique latine et la Caraïbe (PROLAC) en 2022, Ilgentche Appolon continue à travailler avec plus de courage et de patience. Le jeune doctorant en éducation à l’Université d’État de Rio de Janeiro au Brésil, s’est fait toujours remarquer par ses compétences intellectuelles là où il passe, participe à l’orientation et joue un rôle de motivateur pour les jeunes de son pays.

Notons que ce programme transformateur s’étend sur trois journées, au cours desquelles les 100 sélectionnés participeront à une série d’activités, notamment la Conférence internationale sur les objectifs mondiaux, une série de 7 réunions sur les objectifs mondiaux, des ODD perspicaces Revolution Academic Presentations, programmes d’échanges universitaires collaboratifs, une prestigieuse cérémonie de remise de prix, un Forum des Nations Unies et des échanges stimulants en matière d’innovation avec des grandes entreprises japonaises.

