The Voice Canada: orphelin depuis l’âge de 10 ans, l’haïtien William Osias construit sa vie et rêve de devenir un artiste international

The Voice Canada: orphelin depuis l’âge de 10 ans, le compatriote haïtien William Osias construit sa vie à Montréal et rêve de devenir un artiste international.

L’haïtien William Osias participe actuellement au concours The Voice (La voix) au Canada, une compétition de chant réunissant des artistes talentueux. Le compatriote haïtien de 25 ans qui a connu une enfance difficile en Haïti à la suite de la perte de ses parents à l’âge de dix ans, a été sélectionné parmi les 40 finalistes. Ce dimanche à partir de 19 heures, lors de cette épreuve la moitié des candidats seront éliminés. Dans une interview accordée à Juno7, le natif de Port-au-Prince,originaire de Cité Soleil a raconté sa vie, son rêve et sa participation à ce concours de chant très suivi dans le milieu francophone à travers le monde.

Le jeune William Osias a saisi l’occasion de revenir sur ses difficiles conditions de vie auxquelles il a dû faire face en Haïti dès son plus jeune âge lorsqu’il a perdu ses deux parents. “Mon père a été assassiné à coups de machette à Cité Soleil, j’avais 7 ans à l’époque et ma mère est morte 3 ans après. Donc je ne pouvais pas payer les frais de ma scolarité. J’ai étudié gratuitement à Artist For Peace And Justice ( APJ ), une école qui donne des « armes instructives» à la place d’armes de destruction”, a-t-il raconté pour signifier que sa vie n’a pas toujours été rose lorsqu’il vivait à Port-au-Prince.

“J’ai connu une enfance très difficile. J’ai grandi avec mes deux frères, Alexandre et Léonel ainsi que ma sœur Emmanuella. La musique était comme une boussole poor me tracer ce chemin périlleux d’un enfant orphelin vivant à Cité Soleil”, a-t-il ajouté.

William Osias veut profiter de The Voice Canada pour concrétiser son rêve

Malgré les difficultés de la vie, William Osias n’a jamais baissé les bras et continue de chercher le chemin du succès. Après sa participation au concours Podium Quartiers en Haïti, il a profité de son voyage au Canada pour participer au concours The Voice. “Mon premier hit a été en 2018 lors de mon passage à un concours ( Podium Quartiers ). Je me suis toujours dit depuis tout petit qu’il fallait que je participe à ce concours qu’est La voix”, a-t-il rappelé avant de souligner qu’il n’avait aucune idée de la façon de pouvoir participer à cette émission.

“Mais à force de persévérer , je suis enfin arrivé à atteindre cet objectif”, s’est réjouit l’ancien élève de l’école Chrétienne des Frères Unis. Le rêve de William a fini par se réaliser. Le jeune talent en herbe a profité de l’espace The Voice Canada pour atteindre son objectif fixé. “Mon objectif c’est de devenir un artiste international afin d’aider les plus démunis, de leur dire que c’est pas fini qu’il y a de l’espoir à travers la brume”, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le début sur la scène de The Voice n’a pas été facile pour le jeune William Osias qui a eu quelques moments délicats. “J’étais stressé. C’est la plus grande scène que j’ai faite jusqu’à date. C’était intense. Un des coachs s’est retourné ( Mario Pelchat ). Corneille voulait se retourner mais son équipe était déjà complète”, nous a-t-il raconté.

William Osias souhaite continuer sur cette lancée et espère recevoir le soutien de ses compatriotes haïtiens. “Je ne peux pas y arriver sans l’aide de mon pays et de tous les haïtiens à travers le monde. Je représente notre chère Haïti la tête altière et haut les fronts”, a-t-il lâché.

En parallèle à la musique, William Osias est un livreur. Sa famille vit toujours en Haïti, un pays qui vit depuis plusieurs années des moments de turbulences à cause des violences des gangs et de l’instabilité politique. “Je ne suis pas vraiment heureux pour le moment parce que ma famille est en train, au moment où je vous parle, de fuir le quartier où elle vit parce que les gangs armés tuent les gens.

C’est le chaos là-bas et ils sont dans la rue en ce moment. Je travaille beaucoup pour pouvoir subvenir à ses besoins en lui envoyant de l’argent et j’essaie d’aider ma famille à trouver un logement dans un coin sécurisé”, avait témoigné le jeune chanteur la semaine dernière au journal de Montréal.

Prêt à embrasser sa carrière de chanteur, William Osias est maintenant papa d’ un fils âgé d’un an, Will Tyler. L’ancien participant au concours Podium Quartiers clôture cette l’interview en mentionnant ses artistes préférés qui sont: Roody Roodboy, Mikaben, Corneille et Mario Pelchat. Il a profité de l’espace de Juno7 pour conseiller aux plus jeunes de croire en leurs rêves.

“Je veux dire à tous les jeunes qui me regardent d’avoir foi en leurs rêves. Aucun rêve n’est trop grand pour son rêveur. Cité Soleil représente”, a-t-il conclu.

