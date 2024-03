Tirage au sort de la Ligue des champions: le FC Barcelone hérite du PSG, choc entre le Real et Manchester

​

Tirage au sort de la Ligue des champions: le FC Barcelone hérite du Paris Saint-Germain, choc entre le Real Madrid et Manchester City.

Le tirage au sort des quarts de finale de la ligue des champions a eu lieu ce vendredi matin à Nyon en Suisse. Ce tirage a offert aux passionnés du ballon rond un sublime choc entre le Real Madrid et Manchester City. Le FC Barcelone jouera contre le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. On retrouvera également un duel entre Arsenal et Bayern Munich.

En effet, on retrouvera un remake de la saison dernière entre le Real Madrid et Manchester City. Cette fois-ci, le choc va se dérouler dans les huitièmes de finale. La saison passée, les anglais avaient remporté le duel contre les Madrilènes aux portes des demi-finales. La maison blanche aura l’occasion de tirer sa revanche contre l’ogre citizens considéré comme le plus grand favori de la compétition.

L’équipe du PSG, finaliste de l’édition 2020 jouera contre le FC Barcelone une équipe moribonde mais qui peut espérer donner une opposition féroce aux parisiens qui devraient sortir leur grand jeu pour espérer gagner cette série. Dans ce choc, le club français a un petit avantage avec la présence de Kylian Mbappé afin d’espérer de retrouver le dernier carré de la compétition.

Il convient de rappeler que l’Atlético Madrid défiera l’équipe de Dortmund tandis que l’autre club allemand, en l’occurrence le Bayern Munich jouera contre l’équipe d’Arsenal, actuel leader de la première league anglaise.

Quarts de finale aller : 9 et 10 avril 2024Quarts de finale retour : 16 et 17 avril 2024