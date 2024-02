Un gastro-entérologue présente les symptômes évocateurs d’un cancer du côlon

​

Les symptômes qui doivent pousser à se faire consulter d’un cancer du côlon, troisième cancer le plus fréquent chez l’homme.

Le gastro-entérologue américain Joseph Salhab, dans une vidéo publiée sur son compte TikTok @thestomachdoctor, a présenté les signes associés d’un cancer du côlon ou cancer du rectum. Selon le spécialiste, ces symptômes dont une diarrhée soudaine qui ne passe pas ou du sang dans les selles doivent pousser les gens à consulter un médecin.

Le cancer du côlon est le troisième cancer le plus fréquent chez l’homme après ceux de la prostate et du poumon tandis qu’il est le deuxième le plus détecté chez la femme après le cancer du sein. Selon la médecine, le cancer du côlon est une maladie des cellules qui tapissent la paroi interne du côlon. En France, plus de 47 000 personnes sont touchées par cette maladie, a indiqué le site Femme Actuelle.

D’après le gastro-entérologue américain Joseph Salhab, de plus en plus de personnes dans la vingtaine ou la trentaine souffrent désormais d’un cancer du côlon. Pour attirer l’attention de tout le monde, le spécialiste a présenté quelques symptômes évocateurs de la maladie qui devraient pousser les gens à se faire consulter.

Le premier signe concerne un changement persistant dans les habitudes intestinales. Pour le gastro-entérologue, une diarrhée soudaine qui ne passe pas ou une constipation d’apparition récente qui s’aggrave sont des troubles intestinaux caractéristiques d’un cancer du côlon auxquels il faut prêter particulièrement attention. Il ajoute pour expliquer qu’un changement dans la consistance des selles ainsi que leur forme peut également être révélateur d’un cancer du côlon.

Toutefois, pour ne pas trop affoler les gens, Joseph Salhab a précisé qu’un voyage ou certains aliments peuvent aussi provoquer de la diarrhée et de la constipation, pouvant être de simples “désagréments occasionnels”.

La présence du sang dans les selles selon le spécialiste n’est pas normal. Il invite les gens à toujours regarder les papiers toilettes ainsi que la cuvette après avoir fait leurs besoins.Par ailleurs, Joseph Salhab a aussi indiqué que le sang dans les selles peut également être causé par quelque chose de bénin comme des hémorroïdes ou une fissure anale et qu’il existe des traitements pour cela.

Toutefois, il existe d’autres signes qui doivent pousser les gens à consulter un médecin: des douleurs abdominales ou rectales, des nausées et vomissements, un besoin pressant d’aller à la selle, une fièvre qui persiste, une perte de poids inexpliquée et une grande fatigue.

Dans les premiers stades de la maladie, le cancer colorectal reste asymptomatique. Par ailleurs, lorsque la tumeur se développe et évolue, les premiers symptômes apparaissent. Des symptômes auxquels il faut être attentif, car plus un cancer est détecté précocement, mieux il se soigne et meilleures sont les chances de survie, a conseillé le site Femme Actuelle.

Notons que la journée mondiale du cancer est célébrée chaque 4 février. C’est une journée internationale consacrée à la prévention, la détection, la lutte contre la stigmatisation et le traitement du cancer.

