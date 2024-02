Espagne: le Real Madrid écrase Girona (4-0) et conforte sa place de leader

​

Espagne: le Real Madrid écrase Girona (4-0) et conforte sa première place.

Un Vinicius Jr intenable permet au Real Madrid de s’imposer ce samedi 10 février sans grande difficulté dans le duel de la première place du championnat espagnol face à Girona (4-0). Les brésiliens Vinicius Jr et Rodrygo ont marqué, Jude Bellingham a réalisé un doublé. Grâce à cette victoire, la maison blanche conforte sa place de leader et devance de cinq points son adversaire du jour.

En effet, l’équipe de Girona a démarré les cinq premières minutes de la rencontre avec un pressing haut qui n’a pas ébranlé l’équipe du Real Madrid qui parvient à sortir son grand jeu pour marquer le premier but grâce à un très bon travail de Vinicius qui a frappé son tir à l’extérieur de la surface. À 1-0, la maison blanche s’était positionnée en bon leader.

La suite de la rencontre a été facile pour le Real Madrid qui a fait parler son expérience et sa rage de vaincre dans les grandes rencontres. Girona n’a pas montré grand chose et a fini par sombrer face à une équipe Madrilène sans pitié. À la 35e minute, Jude Bellingham a marqué le second but sous une passe de Vinicius. Une nouvelle réalisation qui a mis les coéquipiers du footballeur anglais à l’abri.

A la rentrée des vestiaires, le Real Madrid a continué sur sa lancée, à la 54e minute, Jude Bellingham a une nouvelle fois marqué pour mettre la rencontre 3-0. Avec ce score, Girona ne pouvait plus réagir et constata les dégâts jusqu’à encaisser un quatrième but à la 61e.

Girona a essayé de réduire le score mais n’a jamais été à la hauteur durant cette rencontre au cours de laquelle Joselu a loupé son penalty en toute fin de match.

Grâce à cette victoire, le Real Madrid a devancé son adversaire du jour au classement. L’équipe Madrilène compte 61 points contre 56 pour Girona. Le FC Barcelone qui est actuellement troisième peut réduire l’écart à trois points de la deuxième place en cas de victoire demain dimanche.

Notons l’excellent match de Vinicius Jr qui a délivré deux passes et marqué le premier but de la rencontre. Un point positif pour le joueur brésilien critiqué les mois derniers pour ses performances sportives.

