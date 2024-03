France: neuf femmes haïtiennes honorées par Grâce Production lors de la journée internationale des femmes

​

​

France: neuf femmes haïtiennes honorées par Grâce Production lors de la journée internationale des droits des femmes.

Dans le but de mettre en valeur le travail des femmes dans la société, Grâce Production, une structure située en France, a profité de la journée internationale des femmes et des 220 ans de l’indépendance d’Haïti pour honorer neuf femmes haïtiennes actives et qui inspirent par leur détermination, leur succès et leur engagement. La cérémonie s’est déroulée le samedi 9 mars dernier, à la salle Jacques Chirac, au 20 Rue des Batignolles 75017 Paris.

Dans son discours de circonstance, Myrveline Badio Altidor, Fondatrice et Secrétaire de Grâce Production, a expliqué l’objectif d’une telle activité qui d’après elle vise à redonner vie et valoriser davantages les femmes haïtiennes qui ont des rôles importants à jouer au sein de la société. “Dans les domaines social, politique, économique, culturel et religieux où le rôle des femmes est bien reconnu. Dans ces domaines, elles sont capables de participer parce qu’elles ont des compétences et des capacités efficaces”, a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, le président de Grâce Production, Wilson Chery, a profité de l’occasion pour remercier les partenaires qui ont rendu possible cette cérémonie. Le responsable a aussi souligné que cette activité est organisée dans le but de mettre en lumière les femmes qui ont contribué à l’indépendance d’Haïti.

Ces femmes évoluent dans plusieurs secteurs dont l’entrepreneuriat, la médecine entre autres. Ces femmes honorées par l’équipe Grâce Production répondent aux noms de Marie Gabriel PIERRE Fondatrice de l’Haïtienne Bière (Entrepreneure), Sophie BAZILE ( Consultante Marketing et vente (Entrepreneure), Judith NINVIL (Assistante Médicale), Christelle ELIACIN ( Fondatrice de Haitian Mama (Entrepreneure), Chrisda CERUTIL ( Vodouisante – aide Soignante), SHERLINE LUMA (Entrepreneure), Mary RICHARD (Conférencière), Dayana PAUL-DUROCHER(Infirmière) et Winnie Hugot GABRIEL, journaliste de Ticket Magazine qui n’avait pas fait le déplacement.

Rappelons que c’est la quatrième édition de cette activité, la cérémonie de cette année a récompensé des femmes dans plusieurs domaines, allant de l’entrepreneuriat à la philanthropie, en passant par les sciences, les arts et bien d’autres. Pour les responsables, chaque lauréate incarne la grâce, l’intelligence et la détermination qui font d’elle un modèle pour les générations futures.

