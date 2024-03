«Il faut redynamiser le Haut commandement de la PNH et le Haut État-major de l’armée», selon la FJKL

​

«La solution passe par une redynamisation du Haut commandement de la PNH et du Haut État-major de l’armée», selon la FJKL

À travers un rapport publié ce jeudi 7 mars sur les conditions de terreur dans la région métropolitaine, la Fondasyon Je Klere (FJKL) lance un appel pour une restructuration radicale du Haut commandement de la Police Nationale d’Haïti, le Haut État-major de l’Armée et la gouvernance du pays.

Dans ce rapport, l’organisme de défense des droits humains explique que la région métropolitaine est soumise à une grave situation de terreur imposée par les gangs armés, prenant de plus en plus de terrain et avec davantage de cruauté..

La FJKL précise également que face à cet environnement de guerre civile, la Police Nationale d’Haïti est dépassée et ne semble pas être préparée.

La FJKL souligne que le Haut Commandement de la Police et le Haut État-major des Forces Armées d’Haïti subissent les événements, et ne prennent aucune initiative en vue de freiner l’avancée des gangs afin de redonner espoir à la population.

Soulignant que dans les rues des communes entières la présence des forces de police n’est plus remarquée, la FJKL précise que la conjoncture actuelle est caractérisée par des cas de violations systématiques des droits humains, de vols et l’incapacité de la police à faire face à ses obligations en matière de sécurité et sûreté publique.

En outre, la FJKL informe que la communauté internationale a une part de responsabilité dans l’état actuel du pays en ayant supporté un gouvernement jugé illégitime. Elle déplore enfin l’inefficacité de la politique de sanctions qui selon elle a eu l’effet contraire escompté.

