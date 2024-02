La clinique mobile de la plateforme “Fanm Angaje pou Ayiti” permet à plus de 300 enfants déplacés de bénéficier de soins gratuits

​

​

Plus de 300 enfants ont bénéficié de soins gratuits grâce à la clinique mobile lancée par la plateforme “Fanm Angaje pou Ayiti”

La plateforme “Fanm Angaje pou Ayiti” regroupant plusieurs organisations de femmes, a lancé le samedi 24 février au local des sapeurs pompier de Bois Verna, sa première clinique mobile au bénéfice des déplacés internes victimes de la violence des gangs à Carrefour-Feuilles, Solino, Bel-Air… Lors de cette première journée, plus de 300 enfants issus des camps du Lycée Anténor Firmin, du Gymnasium Vincent entre autres, ont bénéficié de soins gratuits. Marjory Michel, Coordinatrice générale de la plateforme Fanm Angaje pou Ayiti nous explique les raisons d’une telle initiative.

“L’objectif de cette activité fait suite aux sollicitations des membres de Femmes Engagées pour Haïti et d’autres membres des camps de déplacés qui ont remarqué les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes et les filles.En réponse, la plateforme Fanm Angaje pou Ayiti a réalisé un recensement dans ces camps d’hébergement pour déterminer leurs situations. C’est à travers cette démarche que nous avons découvert les difficultés des parents et enfants déplacés”, a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, Marjory Michel informe que l’équipe de la plateforme a recensé environ 700 enfants malades et 1950 femmes vivant avec des complications dans les camps d’hébergement de la région métropolitaine. C’est en ce sens que la plateforme Femmes Engagées pour Haïti a lancé cette clinique mobile afin de toucher le plus de bénéficiaires possible.

L’ancienne ministre à la condition féminine et aux droits des femmes a indiqué que pour chaque journée un groupe de 300 personnes bénéficient de soins gratuits prodigués par la clinique mobile. Elle a profité pour lancer un appel aux citoyens du pays qui ont la possibilité d’apporter leur aide dans le but d’accompagner les déplacés. “Nous lançons un appel à d’autres institutions afin qu’elles rejoignent l’initiative dans l’objectif d’aider ceux qui sont dans le besoin”, a-t-elle dit.

Pour une telle initiative, Marjory Michel a indiqué que la plateforme a reçu le soutien de Food for the poor, du MSPP, de la Direction départementale de l’ouest de la santé publique et de la mairie de Port-au-Prince.

Par ailleurs, Madame Marjory Michel se dit consciente que la situation sécuritaire du pays devient de plus en plus compliquée et que la police nationale d’Haïti n’est pas en mesure de résoudre le problème. Elle croit en la venue d’une force multinationale en Haïti qui pourrait accompagner les agents de l’ordre dans leurs efforts pour traquer les membres de gang qui font la loi dans plusieurs régions du pays.

Des personnels médicaux mobilisés pour cette clinique mobile

Lors de cette première journée, une trentaine d’infirmières, pharmaciens (nes), urgentistes dont 13 médecins entre autres, ont été mobilisés pour prodiguer des soins aux bénéficiaires. Dr Bertrand Roc qui a apporté son expertise lors de cette activité a démontré l’importance de cette clinique mobile au service des membres de la population. “Ce genre d’activités permet à plus de gens de se faire consulter rapidement. Ceux qui n’ont pas les moyens de payer une consultation ou prendre un rendez-vous chez un médecin ont la possibilité de se faire consulter gratuitement.”

Dr Bertrand Roc s’est dit satisfait de faire ces consultations car sa mission est d’abord communautaire et sociale. Par ailleurs, il a fait mention des cas de gratelle et de tuberculose rencontrés chez les enfants lors des consultations. “Ce sont des enfants démunis qui vivent dans des situations sanitaires déplorables et précaires”, a-t-il dit pour démontrer la situation chaotique des déplacés dans les camps d’hébergement.

Dr Suzanne Louis dans un échange avec des journalistes a abordé l’aspect technique de cette journée. Elle a expliqué comment s’est déroulé le processus de recensement qui a abouti jusqu’à la consultation. D’après le médecin, la Plateforme Fanm Angaje pou Ayiti souhaitent que les enfants bénéficient en premier lieu des séances de consultation après avoir remarqué qu’ils vivaient avec des personnes parfois également malades dans les camps d’hébergement. Toutefois, les parents seront eux aussi consultés dans les prochaines cliniques mobiles.

Des bénéficiaires ont remercié l’équipe de Fanm Angaje pou Ayiti pour avoir réalisé ces consultations. Les parents n’ont pas raté l’occasion pour souligner que c’est grâce à la plateforme que leurs enfants ont été consultés à travers cette clinique mobile. Durant cette journée, les responsables ont également distribué des médicaments, des kits alimentaires et sanitaires, des jouets, sans oublier des vêtements et de l’eau potable à plus de 300 personnes.

