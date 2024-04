Le Petit séminaire Collège Saint Martial annonce la fermeture de son établissement

​

À la suite du pillage perpétré par les gangs, la direction du collège annonce la fermeture de l’établissement

« La direction générale se voit contrainte, à contre-cœur et jusqu’à nouvel ordre, de procéder à l’arrêt complet des activités pédagogiques au sein de l’institution, y compris celles que, par le fait des crimes et violences ambiants, elle s’était déjà vue forcée de dispenser en ligne depuis le début du mois de mars 2024 », a annoncé la direction générale du collège Saint Martial dans une publication en date du samedi 6 avril 2024.

Pour cause, le chef de l’établissement, évoque les « actes de vandalisme, de pillage et d’incendie » perpétrés par « des bandits armés, dans l’enceinte de l’établissement scolaire » le 1er avril dernier, précisant que les activités seront reprises pour boucler l’année académique dès que possible.

Malgré « cet événement catastrophique » la direction générale du PSCSM assure que l’institution « ne compte ni baisser les bras, ni abandonner sa mission sacrée d’éducation et de formation humaine et citoyenne de la jeunesse haïtienne que, sans désemparer, malgré vents et marées, il accomplit au service de la Patrie commune sous la houlette des prêtres et religieux de la Congrégation du Saint-Esprit depuis bientôt 159 années », appelant ses cohortes d’anciens élèves fidèles et dévoués d’ici et ailleurs, « à garder inébranlable la foi dans ce retour à la normale que nous savons inéluctable parce que notre chère Haïti ne saurait périr ».

« Le PSCSM réitère sa foi dans une Haïti libérée de toutes ces pratiques malveillantes, une Haïti nouvelle où nulle institution, qu’elle soit éducative, religieuse, républicaine ou autre, ne soit exposée à ce genre d’épreuve dégradante», souhaite la direction générale du PSCSM dans cette publication, remerciant ceux-là qui sont venus au secours « des prêtres du Collège et des membres du personnel présents lors du très grave assaut perpétré dans les locaux de l’établissement ».

Rappelons que dans l’après-midi du lundi 1er avril, des bandits armés se sont introduits dans l’enceinte de cet établissement scolaire. Lors de cette intrusion, les bandits ont incendié et pillé plusieurs installations du collège pendant plus de 6 heures de temps. Des prêtres se trouvant sur les lieux au moment de l’attaque ont été pris au piège mais sont sortis sains et saufs.

