Le riz américain exporté vers Haïti contient des substances pouvant augmenter les risques de cancer

Une étude de l’université Michigan révèle que le riz américain exporté vers Haïti contient des substances malsaines pouvant augmenter les risques de cancer et de maladies cardio-vasculaires.

Dans un article publié ce samedi 24 février 2024, l’agence de presse Reuters a rapporté une étude de l’université Michigan révélant que les exportations de riz sur le marché haïtien contiennent des substances malsaines dont l’arsenic le cadmium, les métaux lourds qui peuvent augmenter les risques de cancer et maladies cardio-vasculaires. Selon l’étude de l’université américaine, la présence de ces substances sont deux fois plus élevées dans le riz importé que dans les produits cultivés en Haïti.

“Les exportations américaines de riz vers Haïti, qui représentent l’essentiel de l’approvisionnement en aliment de base du pays, contiennent des niveaux malsains d’arsenic et de cadmium, des métaux lourds qui peuvent augmenter les risques de cancer et de maladies cardiaques, selon une étude récente de l’Université du Michigan”, a écrit l’agence Reuters.

D’après l’étude de l’université américaine citée par Reuters, les concentrations moyennes d’arsenic et de cadmium étaient près de deux fois plus élevées dans le riz importé que dans les produits cultivés en Haïti, certains échantillons importés dépassant les limites internationales. “Presque tous les échantillons de riz importés dépassent les recommandations de la Food and Drug Administration des États-Unis concernant la consommation des enfants. L’étude n’a pas évalué les niveaux de toxines dans d’autres pays importateurs”, a souligné Reuters.

L’agence de presse a aussi souligné qu’Haïti est l’un des principaux acheteurs de riz américain aux côtés du Mexique et du Japon en raison de l’importation qui bon marché et abordable pour les acheteurs. Les options locales qui coûtent parfois très chères alors que 90% du riz importé par Haïti provient des États-Unis.

Les chercheurs de l’université Michigan ont mené l’étude en 2020 et ont découvert que la population consommaient en moyenne 85 kg (187 lb) de riz par an, contre 12 kg aux États-Unis, ce qui expose particulièrement les jeunes Haïtiens à un risque bien plus élevé de développer des complications de santé associées.

Le rapport a également mentionné les États de la Louisiane, le Texas et l’Arkansas comme principaux exportateurs.Les chercheurs ont indiqué que l’importation de riz américain en Haïti est non seulement dévastatrice sur le plan économique pour les agriculteurs locaux qui peinent à vendre leur produit sur le marché intérieur, mais également nocive à long terme pour la santé des consommateurs haïtiens.

Face à cette situation qui pourrait aggraver la santé de la population , le rapport de l’université Michigan appelle à une enquête éthique sur les exportateurs de riz américains, suivi de mesures visant à renforcer le secteur agricole haïtien tout en soulignant un « besoin urgent » de renforcer les réglementations du pays en matière de sécurité alimentaire.