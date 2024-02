Supportez Haïti au concours Miss Monde en votant pour Valierie Alcide sur Mobstar

​

À l’approche du déroulement du concours Miss Monde, Valierie Alcide a besoin de vos votes pour bien représenter Haïti.

À quelques jours du déroulement de la 71e édition du concours Miss Monde qui aura lieu le 2 mars prochain, à New Delhi, en Inde, la Miss World Haïti 2023, Valierie Alcide, représentante d’Haïti à ce grand concours international, invite ses compatriotes à voter pour elle sur l’application Mobstar. Il suffit de télécharger l’application, créer un compte, suivre Valierie Alcide et enfin liker ses photos. Chaque like est équivalent à un vote.

En effet, l’entourage de la Miss World Haïti 2023 a signalé à la rédaction de Juno7 qu’elle n’a même pas récolté deux mille votes. L’équipe de Valierie Alcide lance un appel aux compatriotes afin de les encourager à voter pour Valierie Alcide sur Mobstar.

La Miss World Haïti 2023 dans une interview qu’elle avait accordée à Juno7 attend le soutien de ses compatriotes afin qu’elle puisse franchir des étapes et atteindre l’objectif fixé. “Je vais représenter Haïti, alors vos supports se révèlent indispensables pour que j’arrive à franchir des étapes, est-ce pourquoi je compte sur vous entièrement”, avait-t-elle lâché avant d’ajouter que des petits gestes comme le suivre et le soutenir au concours Miss World de cette année compte. “Les gens peuvent télécharger l’application Mobstar, créer un compte, suivre Valierie Alcide et liker les photos. Chaque like est égal à un point. Alors, je compte sur vous, votre support fera la différence”, avait indiqué l’ancienne étudiante de l’ENARTS.

La native du Limbé est très confiante jusqu’à croire que le pays peut se tailler une place dans le top 5 et attend par conséquent le support des compatriotes haïtiens. “Avec tout le travail qu’on est en train de faire, je crois dur comme fer, que cela va donner des résultats positifs. Je crois que cette année Haïti peut se tailler une place dans le top 5”, a-t-elle déclaré fièrement à Juno7.

À titre de rappel Valierie Alcide est une habituée des concours de beauté professionnelle. L’ancienne élève du Collège Régina Assumpta a déjà participé à 5 dont deux à l’échelle internationale: Miss Haïti Caraïbes en 2014 où elle a terminé comme Miss Photogénique. Miss Teen Haïti en 2016, où elle a été élue et désignée meilleur talent du concours. Miss Earth International en 2016, qui s’est déroulé aux Philippines où elle a terminé 3ème meilleur talent de la compétition, ce qui lui a permis de gagner une médaille de bronze.

Miss Grand International s’est déroulée en Birmanie (aujourd’hui Myanmar) en 2018. Elle a été au top 20 meilleurs costumes. Et en 2022, elle est sortie première dauphine de Miss Haïti 2022. À préciser qu’en 2023, elle a été Miss World Haïti qui est juste une nomination.

