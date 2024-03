Une « Réponse drastique » s’appliquera contre les évadés du Pénitencier s’ils entrent en République dominicaine, prévient Luis Abinader

Une « Réponse drastique » s’appliquera contre les évadés du Pénitencier s’ils entrent en République dominicaine, prévient le président Luis Abinader.

Le président Luis Abinader lors d’une rencontre avec la presse ce lundi après-midi annonce que son gouvernement a pris des mesures spéciales à la suite de l’évasion de plus de 3 000 prisonniers à la prison civile de Port-au-Prince. Le président dominicain informe qu’il y aura une « Réponse drastique » au cas où les évadés tenteraient de rentrer sur son territoire.

Par ailleurs, le président dominicain dans des propos rapportés par le journal Listin Diario, souligne que les criminels n’ont pas traversé la frontière parce qu’ils savent ce qui les attend sur le territoire.

“Nous nous étions préparés à cette situation avec Haïti et constatons qu’en République Dominicaine, pendant toutes ces années, les gangs n’ont pas traversé le territoire dominicain parce qu’ils savent ce qui peut leur arriver s’ils traversent, ils en sont conscients et aujourd’hui plus que jamais et il y va de même pour les autres criminels qui étaient en prison”, a-t-il déclaré.

Toutefois, la République voisine a décidé d’adopter des mesures spéciales mais pour des raisons de sécurité, Luis Abinader n’a rien révélé à la presse. Il ajoute que les anciennes mesures ont été renforcées.

“Rappelez-vous ce que nous disions ici, que la frontière ne serait pas la même depuis la crise du mois d’octobre où nos consulats ont décidé de ne plus délivrer de visa en Haïti ; il n’y a pas vraiment de démarche normale, la démarche a été faite aujourd’hui vers les marchés mais vous savez que c’est réglementé et qu’ils ne peuvent plus entrer dans le pays, nous avons un problème de contrôle qui ces derniers mois a été assez efficace; rappelez-vous également que personne ne peut entrer si ses données biométriques n’ont pas été récupérées”, a souligné le chef de l’Etat.

Rappelons que la prison civile de Port-au-Prince a été attaquée dans la nuit du samedi 2 mars 2024 par des gangs armés. Lors de cet assaut, plus de 3 000 prisonniers se sont évadés, seulement une centaine ont décidé de rester.

À lire aussi :

Sans sécurité, il n’y aura pas de démocratie en Haïti, estime le Secrétaire Général de l’OEA