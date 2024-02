USA Rice réagit suite aux informations sur le riz américain exporté vers Haïti contenant des substances malsaines

​

USA Rice confirme son engagement envers les normes de qualité et de Santé dans l’exportation du riz.

Suite à la publication d’un article de l’agence Reuters ce samedi 24 février rapportant une étude effectuée par l’université du Michigan démontrant la présence de substances malsaines, voire cancérigène dans le riz américain exporté sur le territoire haïtien. USA Rice s’empresse de réagir dans une note pour réaffirmer son engagement envers les normes de qualité et de santé dans l’exportation du riz.

“En réponse à un article récent concernant les implications sur la santé du riz américainexporté en Haïti dans une étude réalisée par des chercheurs l’Université du Michigan, la Fédération USA Rice réaffirme son engagement inébranlable envers les normes les plus élevées en ce qui a attrait à la qualité et la qualité et la santé dans toutes ses exportations de riz”, peut-on lire dans cette note.

Afin de rassurer les consommateurs, USA Rice informe que son riz américain est sans OGM, cultivé, moulu et emballé selon les normes de sécurité environnementales et de protection destravailleurs les plus élevées au monde. L’instance américaine en se référant à l’organisation mondiale de la santé ajoute que le riz cultivé aux États-Unis contient les niveaux les plus bas d’arsenic au monde.

Par ailleurs, USA Rice se dit ouverte au dialogue et à la collaboration avec la communauté académique de l’université du Michigan afin d’ assurer la diffusion d’informations précises et scientifiquement fondées.

L’étude de l’université du Michigan révèle que les exportations de riz sur le marché haïtien contiennent des substances malsaines dont l’arsenic le cadmium, les métaux lourds qui peuvent augmenter les risques de cancer et maladies cardio-vasculaires. Selon l’étude de l’université américaine, la présence de ces substances est deux fois plus élevée dans le riz importé que dans les produits cultivés en Haïti.

