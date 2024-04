Du 29 février au 9 avril 2024, 194 blessés par balles admis à l’Hôpital la Paix

​

​

Du 29 février au 9 avril 2024, 194 blessés par balles ont été admis à l’Hôpital universitaire la Paix.

Le directeur médical de l’Hôpital universitaire la Paix situé à Delmas 33, Lerbourg Jean-Philippe a confirmé pour Juno7 que du 29 février au 9 avril 2024, 194 blessés par balles ont été admis à ce centre hospitalier. La plupart des victimes ont été atteintes de balles perdues.

Dans ses déclarations, Lerbourg Jean-Philippe a souligné également que parmi les 194 victimes admises à l’Hôpital universitaire la Paix, figurent 6 enfants, dont un âgé de 4 ans, 31 femmes, 155 hommes et 6 cas de décès ont été enregistrés. De plus, 26 personnes ont été blessées à l’arme blanche et 279 autres ont été victimes d’agressions sexuelles, physiques, psychologiques et autres, poursuit-il.

“La situation nous dépasse, nous n’avons pas assez de moyens pour prendre en charge les victimes” a déclaré le docteur Lerbourg Jean-Philippe qui précise qu’à l’heure actuelle, le centre hospitalier fait face à de graves difficultés pour trouver le carburant et l’oxygène pour administrer des soins aux malades; pour trouver des pochettes de sang entre autres.

Face à cette situation alarmante, Lerbourg Jean-Philippe demande une assistance de la part des autorités de l’État et des partenaires.