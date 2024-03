État d’urgence: le gouvernement informe que le commerce et les écoles ne chôment pas durant cette période

État d’urgence: le gouvernement dirigé par Ariel Henry informe que le commerce, l’industrie, l’administration publique et l’école ne chôment pas durant cette période.

Le gouvernement haïtien à la suite des attaques de gangs armés contre le Pénitencier national et la prison civile de la Croix-des-Bouquets, a décrété le dimanche 3 mars trois jours d’État d’urgence pour le département de l’Ouest dans le but de rétablir l’ordre. Dans un nouveau communiqué publié ce lundi 4 mars, les autorités informent que l’administration publique, le commerce, l’industrie et les écoles ne chôment pas durant cette période.

“Le Gouvernement tient à informer la population en général et la presse en particulier que l’administration publique, le commerce, l’industrie et les écoles ne chôment pas durant les 3 jours de l’état d’urgence déclaré par le gouvernement de la République”, peut-on lire dans ce communiqué.

Il convient de rappeler que l’État d’urgence annoncé par le gouvernement débute ce lundi 4 mars et prend fin le mercredi 6 mars. Cette mesure comme nous l’avons mentionné ci-dessus concerne le département de l’Ouest entre six heures du soir (6h PM) et cinq heures du matin (5h AM).

Par ailleurs, cette mesure ne s’applique pas aux agents de la force publique en service, pompiers, ambulanciers, personnels de santé et aux journalistes dûment identifiés.

A lire aussi :

50 projets soumis au Fonds BRH pour la recherche en 2023 pour un montant de plus de 4.6 milliard de gourdes