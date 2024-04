La Première Eglise Baptiste de Port-au-Prince pillée par des individus armés

​

Des individus armés ont pillé la Première Eglise Baptiste de Port-au-Prince.

Les groupes armés continuent d’étendre leurs tentacules dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince. Ces malfrats ne cessent d’attaquer des institutions publiques et privées comme bon leur semble. À travers une note, le Pastorat de la Première Eglise Baptiste de Port-au-Prince annonce que des individus armés ont pillé le temple, la semaine dernière.

“C’est avec émoi, tristesse et révolte que le Pastorat vous informe que les attaques directes des bandes armées contre l’Eglise depuis le dimanche 24 Mars se poursuivaient et aboutissaient cette semaine au pillage du temple”

Toujours selon la note, le Pastorat de cette église vieille de 188 ans souligne que le sanctuaire est dépouillé de tout équipement ayant rapport à la sonorisation, la projection, l’informatique, la ventilation, la musique, l’électronique, entre autres.

Précisant qu’il s’en remet à la justice divine, le Pastorat invite les fidèles à fréquenter s’il est possible l’Eglise Evangélique la plus proche de leur lieu de refuge et de suivre les cultes diffusés sur les ondes et en ligne.

