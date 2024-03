MOSCOU Attentat terroriste dans une salle de concert, fusillades et incendie en cours

​

​

La salle de concert Le Crocus City Hall est actuellement en feu à la suite d’un attentat, des morts sont à déplorer.

Plusieurs personnes sont mortes dans une fusillade suivie d’un énorme incendie vendredi soir dans une salle de concert en banlieue de Moscou, ont rapporté les autorités et des médias. Les faits, dont la nature exacte reste à éclaircir, ont eu lieu au Crocus City Hall, une salle de concert située à Krasnogorsk, une banlieue située juste à la sortie nord-ouest de la capitale russe.

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova a dénoncé un « attentat terroriste sanglant » et un « crime monstrueux ». Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a annoncé l’annulation de tous les événements publics.

« Des inconnus ont ouvert le feu au Crocus City Hall. L’évacuation des personnes est en cours », ont indiqué les services de secours à l’agence publique TASS. L’agence Ria Novosti a fait état de « blessés » après des « tirs à l’arme automatique », citant son journaliste sur place. Selon ce journaliste, des personnes en tenue de camouflage ont fait irruption sur le parterre de la salle avant d’ouvrir le feu et de lancer « une grenade ou une bombe incendiaire, ce qui a provoqué un incendie ».

Les personnes qui se trouvaient dans la salle se sont allongées sur le sol pour se protéger des tirs, pendant 15 à 20 minutes, après quoi elles ont commencé à sortir en rampant. Beaucoup ont réussi à sortir », a indiqué ce journaliste de Ria Novosti, selon lequel « il y a des blessés, c’est certain ». Selon lui, les membres des forces de l’ordre sont arrivés sur les lieux. L’agence TASS a elle indiqué plus tôt que l’unité d’intervention rapide de la police SOBR et la police antiémeute OMON ont été « mises en alerte et se dirigent vers le site ».

Cette attaque s’est produite lors d’un concert du groupe de rock russe Piknik, dont les membres ont été évacués, a encore rapporté TASS. Les chaînes Telegram d’actualités Baza et Mash, réputées proches des forces de l’ordre, ont publié des vidéos montrant de grandes volutes de fumée noire et des flammes s’échappant du bâtiment abritant la salle de concert, ainsi que des images montrant deux hommes armés avançant dans le hall, au moins un homme étant visible au sol près de l’entrée.

D’autres images montrent des spectateurs se cachant derrière des sièges ou en train d’évacuer la salle de concert.